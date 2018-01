Sebastián Piñera se reunió con Heraldo Muñoz por alegatos en La Haya

Sin emitir declaraciones llegó el ministro de Relaciones Exteriores, Heraldo Muñoz, hasta la oficina de calle Apoquindo del presidente electo Sebastián Piñera.

La reunión tratará sobre los próximos alegatos que sostendrá nuestro país en la Corte Internacional de Justicia por la demanda marítima boliviana, desde el 19 al 28 de marzo.

El principal motivo del encuentro será definir las posturas del equipo que litigará en La Haya y las eventuales modificaciones que podría realizar Piñera al equipo de abogados defensores.

“Chile no va a ceder ni un metro cuadrado de territorio soberano, porque no está en juego el tratado de 1904 que definió los límites de manera perpetua(…) Nos coordinaremos con el gobierno entrante. Ya he sostenido 2 encuentros con el Gobierno entrante, donde el presidente electo me ha pedido información de este tema y de otros temas bilaterales”, indicó Muñoz el 17 de enero.

De momento, el equipo de litigantes está liderado por el agente Claudio Grossman y los coagentes Alfonso Silva, Alberto van Klaveren y María Teresa Infante.