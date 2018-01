Fiscales Gajardo y Norambuena presentaron su renuncia al Ministerio Público

Una sorpresiva decisión tomaron los fiscales encargados de investigar los casos Penta, SQM y Corpesca, Carlos Gajardo y Pablo Norambuena, que este viernes presentaron su renuncia ante el Ministerio Público.

“Hemos presentado nuestra renuncia a la Fiscalía evidentemente a raíz de las decisiones que se han tomado de las causas que comenzamos a investigar en el equipo de Fiscalía de Alta Complejidad, me estoy refiriendo a los casos Penta, SQM y Corpesca a partir del año 2014”, manifestó Gajardo a la prensa.

Esto en el marco de la salida alternativa propuesta por el abogado del desaforado senador Iván Moreira, Gabriel Zaliasnik, y que sería presentada por la Fiscalía Oriente a la justicia. El parlamentario UDI fue formalizado el año 2015 por delitos tributarios en el marco del caso Penta.

Gajardo añadió que “creo que hemos sido bastante claros en las cosas que hemos hecho, en lo que hemos tratado de hacer y en lo que no hemos podido hacer y a partir de las cosas que han sucedido nos parece que la decisión que deberíamos tomar es esta”.

Norambuena, a su vez, manifestó que “siempre hemos tenido el respaldo total a las tesis que hemos formulado ante los Tribunales de Justicia sobre la existencia de los delitos, sobre presunciones fundadas de participación. Sin embargo hoy día observamos un cambio en la Fiscalía que no concordamos, que no estamos de acuerdo y por lo tanto hemos tomado la decisión de no continuar en este cargo público que hemos desarrollado por años”.

Añadió que “nuestra opción y nuestra posición fue de que se debió haber perseguido de acuerdo a la solicitud de desafuero que realizamos y también de acuerdo a la autorización que nos dio la excelentísima Suprema para salir adelante, pero nosotros carecemos del poder decisorio al interior de la Fiscalía, sólo tenemos la fuerza de nuestros argumentos y la fuerza de los antecedentes que hemos recogido”.

Subrayó que “si no estamos de acuerdo con una decisión que nos parece grave, la decisión correcta que corresponde es haber formulado y comunicado la presentación de nuestra renuncia”.