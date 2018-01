Economía arremete contra fallo del TC: Sernac “perderá una de las pocas útiles que tiene”

El ministro de Economía, Jorge Rodríguez, lamentó el fallo del Tribunal Constitucional (TC) que rechazó las nuevas facultades sancionatorias del Sernac y explicó los perjuicios que ocasiona esta decisión. Incluso, afirmó que el servicio quedó peor que antes.

“Primero, el Sernac no podrá arbitrar mediaciones que es lo que mayoritariamente hace hoy. De hecho, no tendrá casi ninguna utilidad que reciba denuncias porque el fallo las radica en los Juzgados de Policía Local. Segundo, no podrá sancionar porque, además de no poder conocer causas, las sanciones quedan radicadas únicamente en tribunales”, indicó.

“Es decir, será igual a como es hoy, donde los jueces de policía local serán los únicos receptores de denuncias de esta clase, a sabiendas de la escasez de recursos con que se manejan esos tribunales”, enfatizó el ministro.

En tercer lugar, destacó que tras el fallo del TC el Sernac tampoco podrá dictar normas que cautelen los derechos de los consumidores y que orienten las conductas de los proveedores para no incurrir en violaciones de derechos.

“En resumen, el Sernac no sólo carecerá de las atribuciones que el Congreso mayoritariamente le fijó, sino que perderá una de las pocas útiles que tiene, cual es la de recibir reclamos y poder buscar una mediación entre consumidores y proveedores. Con esto en vez de ayudar a consolidar la confianza en una economía social de mercado, la debilita”, aseguró.