“Estoy perdido”: El conmovedor mensaje del novio de Dolores O’Riordan

La muerte de la vocalista de la banda The Cranberries, Dolores O’Riordan, no sólo tomó por sorpresa a sus fanáticos, sino también a su novio, Ole Koretsky, un DJ neoyorkino, con quien mantenía una relación desde hace algunos años.

A través de su página web, Koretsky publicó un conmovedor mensaje tras la muerte de la cantante de 46 años. “Mi amiga, mi compañera y el amor de mi vida se han ido. Mi corazón está roto y ya no se podrá reparar nunca. Dolores era pura belleza, así como su arte y su familia. Es innegable que sigue irradiando una energía especial. Pero yo me encuentro perdido. La echo mucho de menos. Ahora me toca seguir dando tumbos por el planeta sabiendo que, en realidad, no hay sitio para mí“.

Andy Rotke, integrante de la banda D.A.R.K junto a Koretsky, también envió un mensaje: “Estoy desconsolado y devastado por la noticia del repentino e inesperado fallecimiento de Dolores. Realmente disfruté los años que pasamos juntos y me siento privilegiado de llamarla amiga íntima“.

Además, el ex bajista de The Smiths, agregó que “fue una ventaja trabajar con ella en nuestra banda D.A.R.K y ser testigos de primera mano de su impresionante y único talento. La extrañaré terriblemente. Mucho amor y condolencias a su familia y seres queridos”.