Bierfest refresca Santiago con música en vivo y cerveza helada

Tres jornadas llenas de música y cerveza se vivirán en Bierfest Santiago los días 2, 3 y 4 de febrero. La nueva versión del evento cervecero contará con dos escenarios musicales, en que se presentarán reconocidas bandas nacionales y emergentes, que harán a los asistentes disfrutar de un ambiente grato con entretención asegurada.

“Bierfest Santiago 2018 ha sido planificado como un panorama lleno de diversión, novedades y gastronomía, donde todos los asistentes puedan disfrutar de la

cerveza, conocer las novedades de los expositores y disfrutar de la música. Este

año tendremos en nuestros escenarios reconocidas bandas nacionales, que se

destacan por su calidad musical y que sorprenderán a todos”, explican Ricardo Price

y Alberto Walker, organizadores y fundadores del evento.

El line up de Bierfest 2018 estará compuesto por las bandas tributo a AC/DC, Led

Zeppelin, U2 y Pink Floyd, además de los grupos chilenos Kuervos del Sur y We are the Grand. En un segundo escenario, los días sábado y domingo de 12 a 18 horas,

se presentarán más de 6 bandas emergentes y habrá Micrófono Libre para que

las personas que quieran suban al escenario, muestren sus dotes musicales.

Acorde a su tradición en el evento estarán presentes más de 30 marcas expositoras,

las cuales presentarán más de 150 variedades de cerveza. Las cervecerías que se

podrán encontrar en Bierfest 2018 son: +56, Austral, Brau Zhen, Cerros de Chena,

Cuvee des Trolls, Darkolics, Delirium Tremens, Dora, Hoffnung, Holleer, Jelen,

Khronos, Kross, Kunstmann, Kuntur, Lagloria, Cerveza L.A, Mestiza, Mestra, Mystic,

O’ Doolan, Paniahue, Pudú, Santos, Schlappe Seppel, Sublime, Tübinger, Valbier,

Valkest, Wargos, Wencheer.

Como incentivo al consumo responsable durante los días en que se desarrolle el

evento, se habilitará un código de descuento en Easy Taxi, que permitirá a todos los asistentes moverse de manera segura por Santiago para llegar a Bierfest.

Ingresando “BIERFEST” en la aplicación, las personas tendrán un máximo de

$5.000 pesos de descuento, lo que se aplica a cualquier medio de pago.