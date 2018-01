REVIEW | Apple Watch 3: Un reloj maduro y duro

Como olvidar cuando se lanzó el primer Apple Watch hace un par de años, cuando hubo muchos cuestionamientos de que tan utilitario o atractivo podría ser para los usuarios. Pero ahora en pleno 2018, Apple es el primer vendedor de relojes en el mundo, lo cual demuestra que la marca de Cupertino, sigue marcando tendencias en temas tecnológicos. Y es que el Apple Watch se transformó en una extensión de tu teléfono en su funcionamiento. De hecho, ya no es necesario sacar tu iPhone para todas las tareas, gracias a este smartwatch que viene mucho más rápido y potente que el anterior.

El nuevo Apple Watch tiene cambios como el procesador (Apple S3), que funciona muy bien con watchOS4. De hecho se siente la diferencia al abrir las aplicaciones. Por ejemplo, últimamente he revisado bastante mi correo y fotos de mis amigos en instagram desde el Smartwatch, algo que antes te demorabas mucho más en abrir.

Y ojo que esta nueva versión trae un panel OLED (390 x 312) con cubierta por un vidrio Ion-X en el caso de los modelos en aluminio (versión Sport). Las versiones en acero inoxidable y cerámica cuentan con cristal de zafiro, más resistente. El brillo máximo es de 1000 nits, el cual sirve mucho para leer notificaciones y manejarte por las aplicaciones de forma cómoda bajo la luz del sol, pensando en que lo usaremos bastante en la calle.

El reloj trae la opción de poder usarlo bajo el agua (hasta 50 metros de profundidad), lo que claramente a los fanáticos de la natación les servirá muchísimo, no solo porque se puede sumergir, sino también porque ahora trae mucho más profesionalizada la opción de “Natación” dentro de sus opciones de entrenamientos, entregando datos de cuantas calorías quemaste, cuantas vueltas diste en la piscina (las mide automáticas y sólo agregando el tamaño de la piscina), entre otros. Para los que usamos este dispositivo para entrenar, creo que se nos hace muy agradable los cambios.

Y ojo que ya hay muchas aplicaciones en el Appstore que son compatibles para Apple Watch, desde apps de bancos, redes sociales, juegos, deportes, entre otros. Obviamente este item depende bastante de los desarrolladores, que están trabajando para seguir sumando apps al abanico de opciones del reloj.

Dentro de las apps nativas, está Homekits, la app que nos permite poder controlar dispositivos que estén dentro de tu casa (Pensando en las opciones que se presentaron en CES2018 de controlar incluso la lavadora desde tu muñeca). O sea si tienes sistemas automatizados que te permitan prender o apagar la luz, cámaras de vigilancia, etc, podrás ejecutarlas dentro del mismo reloj. Además está Entrenamiento, Respirar (que me ha servido en el último tiempo para relajarme), iMessage , nuevas carátulas para poder personalizar aún más el dispositivo (Me encantaron las de Toy Story) y la opción para desbloquear tu Mac al acercarte a él con el reloj.

Otra de las grandes novedades es el chip Apple W2, que permite que los dispositivos se sincronicen mucho más rápido. De hecho es evidente como se comunica con los otros dispositivos, donde por ejemplo los EarPods corren con una rapidez nunca antes vista. De hecho ahora podemos salir a entrenar sin nuestro teléfono y se guardarán todos nuestros avances. Además de usar el GPS incorporado con la app de mapas, donde podremos ver la ruta que hiciste al llegar a tu casa en tu teléfono. Así que si eres deportista, sólo necesitas una botella de agua y tu Apple Watch 3 para entrenar en exteriores.

Lo quise probar trotando un rato durante el fin de semana sin andar con mi iPhone X, y no tuve problemas en registrar mis avances, los cuales me van diciendo como voy en mis metas semanales. Es muy intuitivo en las metas de calorías y horas de ejercicios, ya que si una semana tuviste más movimiento, la semana que viene te va a sugerir, tal vez, subir la cantidad de ejercicio o calorías a quemar.

Una de las grandes novedades es la incorporación total con Siri, porque ahora el asistente virtual de la manzana te habla. Lo que necesites que haga, solo se lo pides y te contesta desde el mismo reloj. A mi me gustó mucho esta opción porque ya me acostumbré a escuchar música cambiándola desde mi muñeca a mi iPhone X.

Como resumen, Apple nos viene a demostrar la experiencia que ha ganado estos años en la fabricación de relojes. Es un equipo sólido, bien armado y con un sistema operativo que corre muy bien con el nuevo hardware. El Watch 3, que tiene modelos de 38 y 42 mm, te permite incluso poder empezar haciendo un ejercicio y seguir con otro sin perder tu registro de entrenamiento.

Como dato, se espera que pronto llegue la versión LTE a Chile, para que puedas tener un chip de tu teléfono en la palma de tu mano.



*Nicolás Symmes es experto en tecnología y nuevas tendencias. Dedicado al marketing y asesorías comunicacionales, la tecnología es su copiloto.