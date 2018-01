¿Por qué el Obispo Barros no está en el Templo Votivo de Maipú?

El Papa Francisco se encontraba en camino al Templo Votivo de Maipú y los medios de comunicación ya daban a conocer que el polémico Obispo de Osorno, Juan Barros, no asistiría al encuentro litúrgico del Sumo Pontífice con los jóvenes.

Esto se da luego de la indignadas reacciones de algunos sectores por la presencia del Obispo de Osorno en las actividades de Francisco.

Barros es sindicado como uno de los encubridores de los abusos sexuales realizados por el cura Fernando Karadima.

A pesar de que el martes el religioso fue cuestionado por periodistas, este miércoles asistió a la “Misa por el Progreso de los Pueblos” en Temuco, donde nuevamente fue consultado por su responsabilidad en el caso.

“He dicho muchas veces que no he sido testigo de eso (abusos) y les pido, por favor, que me dejen tranquilo“, indicó Barros cuando llegaba al Aeródromo Maquehue, en Temuco.