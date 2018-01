¿Estás en busca del amor?: Doctora en matemáticas descubrió formula para encontrar a la pareja ideal

Para la doctora no es importante la belleza en sus ecuaciones, debido a que los estudios de matemáticas sobre la belleza y lo que hacen principalmente es estudiar la simetría.

Clio Cresswell, doctora en matemáticas de la Universidad de Nueva Gales del Sur, en Australia, y una de las invitadas a la séptima edición del Congreso Futuro, indicó que existen ciertos algoritmos y ecuaciones que pueden definir nuestras relaciones interpersonales, principalmente aquellas que son relativas a la estabilidad y compatibilidad.

Cresswell planteó la regla de que las personas deben pasar al menos por 12 relaciones románticas, que no necesariamente deben incluir sexo, para tener más posibilidades de encontrar a su pareja perfecta.

“Tienes que tener 12 parejas y luego desecharlas, sin importar si una de ellas es Brad Pitt. Luego de eso, a partir de tu pareja numero 13, elijes la mejor de las siguientes aventuras, que puede ser tanto la 13 como la 40 o la 105″, indicó la doctora en una entrevista a Las Últimas Noticias.

Según los patrones de las relaciones, con la pareja que elijas, después de la numero 12, tendrás un 75% de probabilidades de tener una relación importante. Según Clio, “para encontrar tu patrón debes comprenderte tú mismo, tienes que encontrar tu locura y explicarla, para que así las otras personas puedan encajar con esa locura“.

La doctora explicó que para sus estudios no es importante la belleza, debido a que “hay estudios de matemáticas sobre la belleza y lo que hacen principalmente es estudiar la simetría. No me gustan estos estudios”.

Además, indicó que la atracción no es tan simple. “La atracción se da porque los humanos quieren conectar con los humanos. Tu puedes tener un rostro perfecto, pero si muestras en tu rostro infelicidad, es más difícil conectar“.