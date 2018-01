Dylan Farrow y denuncias sobre abusos de Woody Allen: “Soy creíble y digo la verdad”

Dylan Farrow, la hija adoptiva de Woody Allen y Mia Farrow que acusó al cineasta de haber abusado sexualmente de ella cuando tenía siete años, reafirmó sus acusaciones en la primera entrevista televisiva que concede y asegura con rotundidad: “soy creíble y digo la verdad”.

La entrevista se emitirá este jueves en el programa “CBS This morning”, en un avance de la misma, Dylan (32) considera importante que “la gente se dé cuenta de que una sola víctima, un acusador, importa y es suficiente para cambiar las cosas”.

Hace casi cuatro años Farrow publicó una carta abierta en “The New Yok Times” en la que relataba los abusos sufridos por parte de su padre. La denunciante se ha unido al movimiento en Estados Unidos para sacar a la luz este tipo de hechos, que se inició con las acusaciones contra el productor Harvey Weinstein.

En las últimas semanas se ha mostrado muy activa en su cuenta de Twitter, desde la que ha mostrado su apoyo a las mujeres que han denunciado casos de acoso. En uno de sus tweets asegura: “Sé que estar junto a mí contra Woody Allen no es fácil en esta industria. Sé que estoy pidiendo coraje e incluso sacrificio. Pero si #Timesup (se agotó el tiempo) de verdad apoya a las víctimas, y dice que lo hace, entonces el sacrificio es necesario para ayudar a convertir este momento en un movimiento”.

To those who have already taken a stand and amplified my voice with theirs, there is a 7 year old girl inside of me who thanks you from the bottom of her heart. /2

— Dylan Farrow (@realdylanfarrow) January 10, 2018