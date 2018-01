Siete canciones para recordar a Dolores O’Riordan de The Cranberries

La jornada de este lunes murió Dolores O’Riordan, vocalista de la banda irlandesa The Cranberries, en circunstancias que no se han explicado. Según trascendió la cantante estaba en una sesión de grabación.

The Cranberries – Salvation

Publicada en 1996, habla sobre cómo evitar el abuso de drogas.

The Cranberries – Promises

Primer sencillo del cuarto disco de la agrupación, Bury the Hatchet. Dice “Mejor te atienes a tus promesas porque puedes apostar que recibirás lo que mereces”.

The Cranberries – Animal Instinct

También del cuarto disco de la agrupación, el video muestra como el “instinto animal” de una madre se despierta cuando Servicios sociales le quita a sus hijos.

The Cranberries – Zombie

Parte del segundo disco de la banda. Es una canción de protesta por un atentado de IRA en que murieron dos niños. Dice la canción “cuando la violencia causa silencio debemos estar equivocados”.

The Cranberries – Dreams

Parte del primer disco de The Cranberries, Everybody Else Is Doing It, So Why Can’t We? (Todos los están haciendo, así que ¿por qué yo no puedo?). Escrita por Dolores O’Riordan, existen tres videos de esta canción.

The Cranberries – Ode To My Family

Parte del segundo disco de la agrupación No need to argue (No es necesario discutir). El video tiene imágenes en blanco y negro de de niños y ancianos, además de la misma banda. Es dedicado a las víctimas de la guerra de Yugoslavia.

The Cranberries – Linger

Parte del disco debut de la banda. Dolores O’Riordan dijo en un documental que la canción está inspirada en su primer beso. Un sentido similar se le da a la secuencia en que aparece en la película “Click perdiendo el control”.