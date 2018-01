Panorama | “Un día de mierclown”: La parodia que se burla del estrés diario

La Compañía de Teatro de Valparaíso “Manga de Fracasados” se presenta con su primera temporada en Santiago. La obra corresponde al unipersonal de Teatro Clown “Un día de Mierclown”. Las presentaciones en el Teatro Mori Vespucio tienen lugar todos los sábados de Enero a las 20:30 hrs.

El montaje tuvo su estreno en el Parque Cultural de Valparaíso (PCDV) para posteriormente presentarse en el Teatro Museo del Títere y el Payaso, ambas con excelentes convocatorias.

El sábado pasado fue el estreno en Santiago, el director de la compañía, Patricio Díaz Orellana, comenta que “la recepción del público fue súper positiva, tuvimos una buena cantidad de espectadores pese a estar compitiendo con Santiago a Mil”.

La obra está dirigida para niños y adultos, la temática tiene que ver con el estrés y como señala Díaz “llevar a la parodia lo que tiene que ver con postergar los sueños en pos de pagar cuentas“.

Sobre el nombre de la compañía, “Manga de fracasados”, Díaz explica que surgió porque “nosotros vemos el fracaso como una de las oportunidades más grandes que tienen el ser humano de poder crecer, aprender, reflexionar, humanizarse y reírse de sí mismo. Creemos que es necesario encontrar esa posibilidad de transformación que necesitan las personas y eso se ve reflejado en la obra también. Lo que le ocurre a “Feliciano Alegría”, una suerte de protagonista, es que tiene un mal día y ocupa la oportunidad de cambiar esa situación y revertir lo mal que lo está pasando.

“Feliciano Alegría” es solo uno de los casi 20 personajes que interpreta Alejandro Labarrera, en palabras de Díaz “Alejandro es un actor muy versátil y tiene la facilidad de hacer sonidos con la boca, como el personaje de “Locademia de policía”.

“Alejandro tenía la idea de un unipersonal, me llamó y me dijo que le gustaría que yo lo dirigiera. Él tenía una idea base, que era de una persona que le iba mal y tenía un sueño pero no podía realizarlo. A partir de esa premisa comenzamos a construir la obra. Alejandro dentro de la obra hace 20 personajes aproximadamente, entre ellos mujeres, ancianos” dice Díaz.

Sobre el futuro del montaje, Díaz explica que ganaron un Fondart, una “Ventanilla abierta” que les permitirá mostrar la obra en Aysén y Coyhaique. “La región de Aysén es una de las que tienen más licencias de gente que falta al trabajo por estrés y postulamos al fondart acorde a lo que necesita la región” dice Díaz.