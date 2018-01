La peor experiencia en una escena erótica de Alejandra Fosalba

En el último capítulo del programa “La Divina Comida” de Chilevisión los invitados fueron los periodistas Iván Guerrero y Andrés Caniulef, la diputada electa Pamela Jiles y la actriz Alejandra Fosalba. Fue esta última quien dio a conocer la peor experiencia que ha tenido en una escena erótica.

Los cuatro famosos se encontraban en la casa de la actriz de 48 años, cuando el tema de conversación se tornó sobre las escenas sexuales y Fosalba reveló que le complica realizar ese tipo de actuación.

Caniulef le preguntó a la actriz cuál ha sido su peor experiencia, a lo que Alejandra recordó una escena con “Pancho” Melo.

“La primera teleserie, mi hija tenía dos meses. Primero, no me sentía cómoda con mi cuerpo, estaba dando pechuga. Tuve que hacer una escena con Pancho Melo, que yo estaba arriba de Pancho Melo. Entonces, le digo ‘Pancho, por favor, tápame la guata y tápame la pechuga, que me da plancha’. Imagínate la escena”, confesó Alejandra Fosalba.

Además, la actriz contó una experiencia vivida con un actor que “no es de la familia”, a quien “le pasaron cosas”. “Yo llego y le doy un beso, y como ya estábamos en esta, voy y me acerco y le doy el medio beso y le pasaron cosas. Sí.“, sostuvo, agregando que “le dije ‘qué pasho’ y se cagó de la risa. Son cosas del fútbol”.