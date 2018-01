Canciller calificó como “irremediable” el daño del ranking de competitividad del Banco Mundial

El ministro de Relaciones Exteriores, Heraldo Muñoz, calificó de “irremediable” el daño causado a Chile, luego de que se revelara que el Banco Mundial había alterado el ranking de competitividad “Doing Business”, en desmedro del actual Gobierno.

Al respecto, el canciller escribió en su cuenta de Twitter que “el Banco Mundial debe no sólo aclarar sino estimar si ‘cambios metodológicos’ afectaron inversiones en Chile. Ciertamente caída en ranking de Chile afectó su imagen internacional, lo cual resulta irremediable“.

Poco antes y luego de que el Banco Mundial publicara un comunicado explicando la situación, el secretario de Estado se manifestó en la misma red social asegurando que la respuesta tenía lugar “demasiado tarde”.

Muñoz llamó también al Banco Central a “calcular cuantas posibles inversores en Chile se perdieron por dudas sobre lugar de Chile en ranking” bajo el gobierno de la Presidenta Bachelet.

Too late! World Bank Group Statement on the Doing Business Index https://t.co/a72lzTKpBs vía @WorldBank

— Heraldo Muñoz (@HeraldoMunoz) January 14, 2018