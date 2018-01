El 2018 comenzó con grandes videojuegos esperados por los “PC Gamers”

El 2018 empezó con muchas emociones para los “PC Gamers“. Para los fanáticos de los juegos creados por desarrolladores japoneses enero es un mes increíble, que llega con dos títulos muy esperados: el juego de lucha Dragon Ball FighterZ y el RPG en estilo clásico Lost Sphear.

Como si esto no fuera suficiente, el mes empieza llevando un hadouken de Ryu, Ken y los luchadores de Street Fighter V Arcade Edition a una versión mejorada del más reciente juego de la popular franquicia de lucha.

La Nación te presenta los juegos más esperados del mes y cuáles son los requisitos necesarios para ejecutarlos:

Street Fighter V Arcade Edition – 16 de enero

Enfocado en batallas en línea para las competencias de eSport y Street Fighter V finalmente recibirá el tan esperado modo arcade en un paquete de expansión gratis que Eamplifica el contenido del juego original. Sin embargo, para aquellos que todavía no adquirieron el juego, Capcom lanzará una versión completa del juego con el título Street Fighter V Arcade Edition.

Además del modo clásico de los arcades, que incluye hasta la reproducción de luchas de los títulos anteriores, tales como Street Fighter II y Street Fighter V Arcade Edition, tendrá los personajes de las temporadas 1 y 2, lo que incluye Alex, Guile, Balrog, Akuma y el debutante Kolin, además de los nuevos movimientos V-Trigger.

Otra novedad es que también habrá trajes para los luchadores que rinden homenaje a los personajes clásicos de Capcom, tales como la ropa de Viewtiful Joe para Rashid, el uniforme futurista de June de la serie Star Gladiator para Chun Li y Captain Commando, un verdadero homenaje al antiguo ‘Beat ’em up´ de Capcom en el nuevo traje de Nash. Estos trajes se podrán conseguir gratuitamente al ganar los desafíos del nuevo modo Extra Battle.

Configuraciones recomendadas: GPU GeForce GTX 1050 o 960, procesador Intel Core i5-4690K a 3,50GHz o AMD FX-9370, 8 GB de RAM.

Lost Sphear – 23 de enero

Un RPG que recuerda mucho a los clásicos japoneses de la empresa Square Enix, Lost Sphear es un típico juego de roles con visión superior de la cámara y con ataques nocturnos. La historia sigue la aventura de Kanata, un muchacho que se despierta de un sueño aterrorizante en el que ve desaparecer su ciudad.

Con una visual simple, el juego no requiere, aparentemente, una placa de video poderosa o mucho espacio en el hardware de la computadora. No obstante, hasta el momento, Square Enix no ha informado los requisitos recomendados o mínimos para ejecutarlo.

Configuraciones recomendadas: no disponible

Dragon Ball FighterZ – 26 de enero

De la serie de animación japonesa creada por Akira Toriyama para un juego de lucha en computadora, Dragon Ball FighterZ apuesta a la misma fórmula que popularizó la animación: luchas (casi) infinitas y espectaculares entre los poderosos guerreros con extraordinarios poderes.

El juego está tan comprometido en simular las batallas de la animación que hasta la visual es impresionante, incluso pudiendo confundir a los más desprevenidos que pasen por delante de la computadora. Podrá ejecutarse en la configuración ideal. No obstante, el juego requiere una GeForce GTX 1050 Ti GeForce GTX 660 con 4 GB.

Configuraciones recomendadas: GPU GeForce GTX 1050 Ti o GeForce GTX 660 4GB, procesador Intel Core i7-3770 o similar con 16 GB de RAM.