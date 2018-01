Atrapan una pitón birmana de cuatro metros al sur de Florida

Una pitón birmana de casi cuatro metros (12,5 pies) de largo fue hallada en una calle de la localidad de Pembroke Pines, al norte de Miami, y capturada por un policía después de que un ciudadano alertara del peligro.

Para atraparla bastó con el oficial Joey Cabrera, pero para mostrar la serpiente en toda su extensión fueron necesarios cuatro agentes, según se ve en una fotografía publicada hoy en la cuenta de Twitter del departamento de policía de Pembroke Pines.

Last night Officer Cabrera responded to a call of a 12.5 foot Burmese python seen heading towards the Chapel Trail area near US-27 & Johnson St. Ofc Cabrera was able to secure the snake & safely transport it to the West PD until a licensed python remover arrived. 1/2 pic.twitter.com/QLN9sZyHFH

— Pembroke Pines PD (@PPinesPD) January 12, 2018