Javiera Suárez mostró cómo quedó su pulmón tras la extirpación del tumor

Y el tablero sigue girando a nuestro favor!!! Tumor del pulmón, FUERA! La vida es hoy! Que valga la pena! Dale la vuelta a la tortilla! Todo lo que siempre soñaste, está al otro lado del miedo! Gracias por siempre! Los quiero! Vamos por más!

A post shared by Javiera Suárez (@javierasuarezoficial) on Jan 9, 2018 at 4:47pm PST