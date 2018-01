FOTOS| Increíbles postales: Ahora se puso a nevar en el el desierto más caluroso del mundo

Ain Sefra es un pueblo pequeño en la frontera norte del Sahra, el desierto más caluroso del mundo, pero este Lunes el pueblo amaneció con las dunas de arenas cubiertas de nieve después de una intensa tormenta de invierno.

Snow in the Sahara: Rare snowfall dusts the sand dunes in the desert town of Ain Sefra in northwest Algeria. https://t.co/ScFom4dTX4 pic.twitter.com/LQIGzJZAXr — ABC News (@ABC) January 9, 2018

Muchos fotógrafos locales acudieron a registrar rápidamente el fenómeno que cubrió las naranjas dunas antes de que fuera derretido por el poderoso sol.

The hottest desert in the world Sahara

❄❄❄Snow after 40 years ❄❄❄

Photo Zineddine Hashas pic.twitter.com/XCldsEThOg — 🌼Ljiljana M. 🎄🎉 (@23ljilja) January 9, 2018

Es la cuarta vez que este fenómeno ocurre en 40 años, solo sucede en esta localidad de Algeria porque está ubicada a gran altura sobre el nivel del mar.

For only the second time in over 30 years, a town in the Sahara, the world's hottest desert, received snow. pic.twitter.com/dKcLelSioX — Fox News (@FoxNews) January 9, 2018

En 1979 una tormenta de nieve también cubrió la región, pero este año la nieve a regresado al Sahara.

Snow in the Sahara is absolutely 🔥 pic.twitter.com/onvhXbViYj — CosmosUp (@CosmossUp) January 9, 2018

Como señala el New York Times, “la nieve en el Sahara crea fríos paisajes extraterrestres aquí en la tierra”.