La publicidad tachada de racista y por la que una tienda tuvo que disculparse

H&M retiró del mercado polerón que tenia un mensaje que algunos consideraron racista. El producto fue publicitado con una fotografía donde salia un niño de raza negra con el producto que tenía la frase “the coolest monkey in the jungle” (“El mono más genial de la jungla”).

A través de redes sociales, la marca se disculpó con un comunicado, donde indicaron que “entendemos que muchas personas están molestas por esta imagen. Los que trabajamos en H&M no podemos más que estar de acuerdo. Sentimos mucho que la foto haya sido tomada y nos arrepentimos de la impresión“.

La publicidad causó indignación en redes sociales, de hecho el cantante The Weeknd anunció a través de Twitter que no trabajará más con la marca.

“Me desperté esta mañana impresionado y avergonzado por esta foto. Estoy muy ofendido y no trabajaré más con H&M“, escribió el cantante en su red social.

woke up this morning shocked and embarrassed by this photo. i’m deeply offended and will not be working with @hm anymore… pic.twitter.com/P3023iYzAb

— The Weeknd (@theweeknd) January 8, 2018