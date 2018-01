James Franco fue denunciado por acoso sexual tras ganar un Globo de Oro

El reciente ganador del Globo de Oro a mejor actor de comedia, James Franco, fue acusado por al menos tres actrices de acoso sexual. Las denuncias se produjeron a través de redes sociales.

El condecorado actor acudió a la premiación del pasado domingo luciendo un prendedor con la consigna Time’s Up (el tiempo se agotó) que fue instalada por las actrices para frenar el acoso y el abuso de poder para conseguir favores sexuales, prácticas que a la luz de los escándalos del último año demuestran ser recurrentes.

Consultado por las razones que tenía para asistir a la premiación de negro y el prendedor de Time’sUp, James Franco dijo que “cada vez que cualquier grupo es tratado diferente o se le dan menos derechos o igualdad que otros, es responsabilidad de todos pararse y hacer cambios, por eso estoy vistiendo de negro”.

James Franco on showing solidarity with women in Hollywood: "It's everyone's responsibility to stand up and make change" #WhyWeWearBlack #TimesUp pic.twitter.com/YtTdOmcxS6 — Variety (@Variety) January 8, 2018

Haciendo uso de las consignas MeToo (Yo también) para denunciar que fueron víctimas de acoso, y Time’sUp (el tiempo se agotó) las actrices realizaron sus descargas contra James Franco en las redes sociales.

La actriz Sarah Tither-Kaplan dijo “Hey, James Franco, bonito prendedor de #timesup en los #GlobosdeOro, ¿recuerdas cuando hace unas semanas me dijiste que los desnudos completos que me hiciste hacer para tus películas por $100 al día no eran explotación porque firmé un contrato para hacerlos? ¡El tiempo de eso se agotó!”

Hey James Franco, nice #timesup pin at the #GoldenGlobes , remember a few weeks ago when you told me the full nudity you had me do in two of your movies for $100/day wasn't exploitative because I signed a contract to do it? Times up on that! — Sarah Tither-Kaplan🌈 (@sarahtk) January 8, 2018

La actriz Violet Paley dijo “Lindo prendedor de #ElTiempoSeAgotó James Franco. ¿Recuerdas cuando en un auto empujaste mi cabeza hacia tu pene expuesto o la otra vez que le dijiste a mi amiga que fuera a tu hotel cuando ella tenía 17? ¿Después de que a te habían atrapado haciendo lo mismo a otra menor de 17?”

Cute #TIMESUP pin James Franco. Remember the time you pushed my head down in a car towards your exposed penis & that other time you told my friend to come to your hotel when she was 17? After you had already been caught doing that to a different 17 year old? — Violet Paley (@VioletPaley) January 8, 2018

La actriz Ally Sheedy dijo en tres tweets que posteriormente borró “James Franco recién ganó. Por favor nunca me pregunten porque dejé la industria de tv/film. (…) Ok, espera. Adiós. Christian Slater y James Franco en una mesa de los Globos de Oro #YoTambién (…) ¿Por qué es un hombre el anfitrión? ¿Por qué dejan entrar a James Franco? Dije demasiado. Buenas noches #GlobodeOro”

El actor no ha respondido a las acusaciones.