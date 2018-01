“Esta vez me tocó a mí”: El testimonio de Mauricio Bustamante por robo en su casa

El periodista de TVN Mauricio Bustamante y su familia fueron víctimas de un asalto con violencia en su domicilio de Lo Barnechea, este lunes en la madrugada. El profesional fue amarrado junto a su esposa e hijo y golpeado por los delincuentes.

“Nos despertamos con los gritos de esta gente. Todos sujetos jóvenes. Entraron directo a nuestro dormitorio, un par de ellos con armas, que no sabría decirte si eran reales o no. Fueron muy violentos”, relató en entrevista con TVN.

Bustamante señaló que el robo fue con violencia “afortunadamente, no le hicieron nada a mi esposa ni a mis hijos, aunque yo me llevé la peor parte porque me golpearon varias veces, sobre todo en la cabeza. Tengo una herida en una de mis manos”.

“Preguntaban insistentemente por una caja fuerte y yo no tengo ni uso eso, tampoco tengo joyas ni objetos de gran valor y se escaparon en mi auto. Actuaron desde el comienzo con mucha violencia, nosotros no opusimos resistencia”, añadió.

Los delincuentes huyeron en el vehículo Mazda del periodista, quien dijo: “espero que los identifiquen porque hay varias cámaras acá y hasta donde dejaron el vehículo con mis documentos. Los arrojaron y a las 3:30 de la mañana una persona lo recuperó y me ubicó por redes sociales”. El automóvil fue recuperado en la comuna de La Pintana.

“Esto tantas veces lo hemos informado y sólo que esta vez me tocó a mí. Agradecido de personal de la municipalidad, me atendieron con los primeros auxilios con los cortes en la cabeza y mis manos y luego me llevaron a la clínica donde me hicieron algunos puntos de sutura y tengo que volver porque mi mano quedó más lastimada. Pero lo más importante es que está toda mi gente bien en la casa” agregó Bustamante. Habría recibido ocho puntos por la herida en su cabeza.