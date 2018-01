Libro sobre Trump asegura que “es como un niño”

Michael Wolff, autor del libro “Fuego y furia: dentro de la Casa Blanca de Trump”, dijo que todo el entorno del mandatario estadounidense “cuestiona su capacidad para gobernar”.

La publicación se adelantó para este viernes debido a los intentos del magnate de prohibir la circulación del texto.

Consultado en una entrevista para NBC, el escritor dijo sobre aquellos que cuestionan a Trump que “quiero ser muy claro: el 100% de quienes lo rodean“.

“Todos lo han descrito de la misma manera, dicen que es como un niño, lo que quieren decir es que necesita satisfacción, todo gira en torno a él”, indicó el autor del libro “Fire and Fury: Inside the Trump White House” (Fuego y furia dentro de la Casa Blanca de Trump), que fue invitado al famoso programa matinal “The Today Show”.

“Dicen que es un imbécil, un idiota“, insistió Wolff, habiendo entrevistado a 200 personas que se codean con el presidente de Estados Unidos.

También aseguró que habló tres horas con el multimillonario Donald Trump, aunque no especificó si la entrevista para el libro se llevó a cabo antes o después de la elección.

Al respecto el presidente dijo en Twitter que “¡Autoricé Cero acceso a la Casa Blanca (de hecho lo rechacé varias veces) al autor de este falso libro! Nunca hablé con él para el libro. Está lleno de mentiras, malas representaciones y fuentes que no existen. ¡Miren el pasado de este tipo y vean que pasa con él y Estrafalario Steve!”.

I authorized Zero access to White House (actually turned him down many times) for author of phony book! I never spoke to him for book. Full of lies, misrepresentations and sources that don’t exist. Look at this guy’s past and watch what happens to him and Sloppy Steve!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) January 5, 2018