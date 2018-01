Tarud y asilo a machi Linconao: “Hay altas probabilidades que Morales se lo confiera”

El Fiscal Nacional, Jorge Abbtt, señaló que en el caso de que Linconao no regrese a Chile para seguir el juicio en el caso Luchsinger-Mackay, se puede intentar su retorno pidiendo su extradición.

“Ciertamente fue sorpresivo que Linconao dejara el país en el día de hoy, cuando precisamente se anuló el juicio anterior y se va a hacer un nuevo juicio” en el caso de la muerte del matrimonio Luchsinger-Mackay, señaló este jueves el diputado Jorge Tarud respecto del viaje de la machi Francisca Linconao a Bolivia ad portas de enfrentar por segunda vez la justicia.

El legislador y miembro de la comisión de Relaciones Exteriores, se refirió así a la salida del país de la principal imputada en la causa cuyo juicio se anuló y devolvió la calidad de imputados a los mapuches vinculados al crimen perpetrado en un fundo de Vilcún el 4 de enero de 2013, con el fin de buscar apoyo en su defensa, a solo semanas de la instancia judicial.

“Es particularmente especial que vaya a Bolivia cuando todos sabemos cuál ha sido la relación que ha tenido el Gobierno boliviano con Chile”, acotó el parlamentario, añadiendo que “me temo que este hecho podría tener una incidencia en nuestra política exterior, dependiendo evidentemente de cuál va a ser la actitud del Gobierno de Bolivia y del Presidente Morales”.

El militante del Partido por la Democracia añadió que “no descarto nada, podría pedir asilo y si lo llegase a pedir, hay altas probabilidades que Evo Morales se lo confiera”, considerando el contexto del caso y de la relación del vecino país con Chile.

“Espero que el Presidente Morales tenga la actitud que corresponde, que no aproveche este hecho mediáticamente en forma interna, y que la Justicia pueda hacer su trabajo. No obstante, no podemos desconocer que se trata del gobierno con el que hemos tenido las más serias dificultades y hemos tenido mucha agresividad verbal por parte del Presidente Morales”, sostuvo el diputado.