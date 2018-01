Corte de Santiago entrega sentencia de desafuero de senador Fulvio Rossi

La Corte de Apelaciones de Santiago dio a conocer la sentencia íntegra que acogió la solicitud de desafuero del senador Fulvio Rossi Ciocca, investigado por el Ministerio Público por delitos tributarios, en el marco del denominado Caso SQM.

La resolución se encontraba en fase de redacción desde el 15 de octubre pasado, y contiene todos los argumentos por los cuales, en decisión dividida, se privó de inmunidad parlamentaria al senador.

Al respecto, el tribunal de alzada indicó en la sentencia que se configurarían los parámetros del artículo 140, los que establecen en síntesis que existen suficientes antecedentes del delito investigado y la participación del senador en los ilícitos que se le imputan “para disponer una medida cautelar en su contra a fin de garantizar un racional y justo proceso”.

La resolución agregó que “como ya se adelantó en esta resolución, no corresponde emitir pronunciamiento sobre las alegaciones acerca de la correcta o definitiva tipicidad de la conducta antijurídica” del senador Rossi, agregando que el tribunal correspondiente debe definir la consecución del delito

“Por lo antes concluido y analizado este Tribunal Pleno accederá a lo pedido por el Ministerio Público y en consecuencia, se priva al señor senador de su fuero, debiendo seguirse adelante en cuanto a la tramitación penal conforme a las reglas generales”, añade.

La solicitud de desafuero fue realizada el 22 de septiembre pasado por el fiscal regional de Valparaíso, Pablo Gómez, después de dos inasistencias intencionales del parlamentario a las audiencias en que se le iba a formalizar por delitos tributarios, la primera el 16 de agosto y la segunda el 13 de septiembre. En la primera fue formalizado el senador Jorge Pizarro.

A Rossi, quien renunció al PS, se le imputan emisiones de boletas a SQM por un total de $44 millones a través de tres personas, principalmente de su ex asesora de prensa, Mariela Molina, por trabajos no realizados a la empresa minera no metálica. El Servicio de Impuestos Internos se querelló contra Rossi.