Los golpes de Daniel Matamala tras sobreseimiento de Dávalos del caso Caval

El martes la Corte de Apelaciones acogió la solicitud de Sebastián Dávalos, en la que solicitaba que se le dejara de investigar en el marco del caso Caval, respecto a su presunta responsabilidad en delitos relativos a la venta de los terrenos en Machalí.

El sobreseimiento y las declaraciones del hijo de la Presidenta Bachelet no quedaron exentas de polemicas. Personas de diferentes ámbitos se han pronunciado sobre esta decisión.

Uno de ellos es el periodista de Daniel Matamala, quien a través de su cuenta de Twitter arremetió no tan solo contra Dávalos, si no también contra la Fiscalía.

El periodista de CNN, aseguró que “en democracia no basta con ser condenados por un tribunal“, lo que “en Chile no entienden ni la derecha ni la izquierda”.

Además, Matamala sostuvo que Dávalos “le hizo un flaco favor” a sus propios fiscales “al confundir corrupción con errores en custodia de información”.

2/3: En democracia, no basta con no ser condenados por un tribunal. Protagonistas políticos deben cumplir con un estándar de conducta mucho más alto. Eso en Chile no lo entienden ni en la derecha ni en la izquierda.

— Daniel Matamala (@DMatamala) January 2, 2018