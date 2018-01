Bruno Mars y Mark Ronson son demandados por supuesto plagio de “Uptown Funk”

Otra polémica suma “Uptown Funk”, es que una nueva acusación de violación de derechos de autor se suma a las dos que ya tienen Bruno Mars y Mark Ronson, autores de la canción.

Según informó TMZ, el sencillo publicado en 2014 fue demandado por el trío de hip-hop setentero The Sequence, quienes iniciaron un proceso legal por el plagio de su canción “Funk You Up” de 1979.

El documento presentado en la corte dice que la canción de Ronson y Mars tiene “significantes y sustanciales elementos compositivos similares” al de The Sequence.

Los integrantes del trío esperan que esta demanda llegue a un juicio con jurado, donde darán a conocer la suma de dinero que piden por el “plagio” de su canción.

En 2016 el grupo Minneapolis band Collage, interpusieron la primera demanda en contra de “Uptown Funk”, debido a que era muy similar a la canción “Young girls” lanzada en 1983.

La otra queja se hizo en septiembre de 2017, cuando Lastrada Entertainment se querelló por un supuesto plagio de la canción “More Bounce To The Ounce” de Roger & Zapp.