Las películas y series que debes ver si quieres estudiar Psicología

La Psicología en el cine y la televisión parece ser un elemento inevitable en el argumento o en lo que provoca en el espectador, de ello hay muchos ejemplos. Ya sean casos basados en la realidad o historias de ficción que han sido reconocidas por la crítica especializada y la audiencia, son muchas películas que abordan el ejercicio de los profesionales de salud mental, psiquiatras y psicólogos. María Paz Rutte, directora de la carrera de Psicología de la Universidad San Sebastián, nos recomienda algunas:

THE THERAPIST (SERIE)

En esta serie vemos como una terapeuta de parejas desarrolla las sesiones con tres parejas en conflicto, decidida a salvar sus relaciones. Y aprenderá que ella lleva más que sólo su trabajo a casa.

IN TREATMENT (SERIE)

Paul es un psicoanalista con una consulta en las afueras de Maryland. La serie se desarrolla a través del día a día de la interacción con sus pacientes, y su propia supervisión como terapeuta. Cada episodio se centra en una única sesión de terapia con un paciente distinto para cada día de la semana, incluido él mismo con la sesión con su supervisora los viernes.

La Unidad de Análisis de Conducta es una sección del FBI sobre casos criminales con sede en Quantico, Virginia. La serie sigue a un grupo de perfiladores criminales de esa unidad, estos se mueven por todo el territorio de Estados Unidos (y ocasionalmente en otros países) para asesorar a las policías locales y capturar a criminales y asesinos en serie.

LARS Y LA MUÑECA REAL (LARS AND THE REAL GIRL)

La película sigue a Lars, un joven dulce y peculiar, socialmente inepto, que desarrolla una relación romántica con una muñeca sexual, llamada Bianca, y la historia de cómo su hermano mayor, la esposa de su hermano y el resto del pueblo aceptan y le dan la bienvenida a Bianca en su comunidad por el bien de Lars, no dándose cuenta que ella cambiará sus vidas.

Una familia unida que vive en una ciudad pequeña al norte de Italia. El padre, Giovanni; la madre, Paola, y sus dos hijos adolescentes: Irene, la mayor, y Andrea, el menor. Giovanni es psicoanalista. Su vida se rige por una serie de costumbres o manías: leer, escuchar música, aislarse y agotarse haciendo largas carreras por la ciudad. Un domingo por la mañana, un paciente llama a Giovanni por una urgencia. No puede salir a correr con su hijo, tal y como le había propuesto; Andrea sale a bucear con sus amigos, pero se ahoga en el mar. Giovanni se obsesiona con el hecho de que su hijo haya muerto y empieza a descuidar a su familia y a su trabajo.

ATRAPADO SIN SALIDA (ONE FLEW OVER THE CUCKOO’S NEST)