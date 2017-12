Canciller Muñoz advierte la necesidad de una “reflexión” sobre alianza con el PC

Ministro de Relaciones Exteriores subrayó que la futura oposición deberá cimentarse en una recomposición de confianzas entre el PPD, el PS, el PR y la DC, no descartando incluir a "sectores del Frente Amplio"

El ministro de Relaciones Exteriores, Heraldo Muñoz, subrayó que la futura oposición deberá cimentarse en una recomposición de confianzas entre el PPD, el PS, el PR y la DC, añadiendo la necesidad de una reflexión sobre la actual alianza con el PC, no descartando incluir a sectores del Frente Amplio, conglomerado que jugará un rol muy importante como oposición al próximo gobierno, según dijo.

“Lo que veo indispensable es fortalecer la relación entre la Democracia Cristiana y el mundo de la socialdemocracia. Veo prioritario recomponer una relación de confianza entre el PPD, el PS, el PR y la DC. A eso agregaría realizar una reflexión sobre el vínculo con el PC y sectores del Frente Amplio. Y quizás tendremos que pensar más adelante en una suerte de geometría variable de alianzas. No descartaría nada a priori”, planteó Muñoz en una entrevista publicada hoy en el diario La Tercera, realizada mediante un cuestionario escrito.

El canciller también se refirió a la relevancia política que ha adquirido el Frente Amplio tras los últimos comicios, subrayando que jugarán un rol relevante como opositores al futuro gobierno, dado que “tiene 20 diputados y un senador. No todos piensan igual en el Frente Amplio, sin embargo”, sostuvo.

Respecto a la derrota del oficialismo en la segunda vuelta de las presidenciales realizadas a mediados de mes, Muñoz subrayó que la futura oposición deberá estar alerta al desarrollo de la próxima gestión gubernamental.

“(Piñera) Es el presidente electo de manera categórica en una elección democrática incuestionable y aceptada por todos. Refleja la fuerza de nuestra democracia que debemos preservar, más aún cuando miramos el entorno regional. Habrá que esperar a ver cómo gobierna, y será fiscalizado”, advirtió.

La autoridad reconoció haber quedado sorprendido por la contundente votación del abanderado presidencial de “Chile Vamos”.

“Fue una derrota sorprendente en su magnitud. Pensé que Piñera podía ganar, pero, como muchos, creí que sería una segunda vuelta estrecha. Esta derrota fue contundente y requerirá mucha reflexión sobre la base de datos, un esfuerzo por reordenar filas y recuperar un cambio tranquilo, para usar un dicho de un gran líder”, manifestó.

El canciller hizo una contundente autocrítica respecto al fracaso del oficialismo en los pasados comicios, asegurando que hubo una serie de factores internos que explicarían tal resultado.

“El problema no se le puede atribuir puramente al candidato o a su entorno. Sería injusto. No hicimos primarias, fuimos divididos a primera vuelta, no tuvimos lista parlamentaria única, y ya teníamos advertencias de mucho antes, como cuando sufrimos derrotas claves en las municipales. La batalla se perdió antes de la elección”, indicó.

Respecto al abanderado Guillier, planteó que no fue representativo “de todos los que votaron por representantes de la centroizquierda en la primera vuelta”.

Muñoz también se refirió a las versiones de que se barajaría su nombre para presidente del PPD, señalando que sólo tomará una decisión tras el cambio de mando, pero que no descarta aceptar algún cargo a nivel internacional, donde “tengo oportunidades y reconocimiento”, afirmó.