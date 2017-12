El duro momento de Yolanda Sultana tras denuncia en su contra: “Me voy a matar”

Tras ser detenida por una una supuesta agresión física la tarde del jueves, la tarotista Yolanda Sultana, en un contacto en vivo con el matinal “Muy Buenos Días”, defendió su inocencia.

En la entrevista la “Tía Yoli” relató su versión de los hecho y aseguró entre lágrimas que “este muchacho está mintiendo y quiere que me corte la vida“.

Sin embargo, el momento más angustiante se vivió segundos después cuando en medio de la desesperación gritó que “si sigue la prensa hablando así, me voy a matar”.

En el matinal de TVN, la mentalista alegó su inocencia y aseguró que “no necesito cuchillo ni cortapluma, soy karateca y pienso antes de cometer un error”. Además, agregó que ”por tonta me pasó esto, por tener un corazón que da muchas oportunidades”.

Ante la pregunta de los animadores de si hablaría con su trabajador, Yolanda Sultana respondió que sí y le diría “que a una madre no se le traiciona, que yo fui como mamá para él”, agregando que le pediría que fueran al psiquiatra.

La tarotista de 78 años sostuvo que “este hombre me robaba, lo mandaba a comprar con 20 mil pesos y no me traía vuelto, además, aquí mismo le quite un reloj que me había robado, este hombre es un perro mal agradecido“.

La entrevista no estuvo exenta de reacciones en redes sociales:

Yo le creo todas las predicciones a la tía Yoli y si dijo que se iba a matar yo tendría cuidado — Javier Solano (@solanojavier) December 29, 2017

Ya una persona que dice que es demasiado buena tan seguido tiene que ser muy jodida puede ser que ella sea inocente pero de ahí amenazar que se va a matar porque no le creen Yo tengo mi opinión sobre la famosa tía Yoli pero de que hay extranjeros pasado para la punta los hay — Jobanka d Nacho Gut (@joby_denachog) December 29, 2017

@YolandaSultanaH Le creo a la tía Yoli, el pueblo Haitiano es gente buena y de trabajo. Pero los ojos acusan lo que hay en el alma. Por eso le creo a la gran Yolanda Sultana.Tire pa`arriba tía.TQM.💝 — Pauli (@Pauli_Rock70) December 29, 2017

La tía Yoli @YolandaSultanaH se va a matar 🤭 — The Prince C-Zar (@theprinceczar) December 29, 2017

La tia yoli acaba de@mandarse un show en el matinal “si sigue la prensa atacandome yo ME VOY A MATAR!!!! *cries in spanish*” — Sol 🎉🥂 (@Slacusc) December 29, 2017

Lejos, lo más freak de este término de año son las declaraciones de Yolanda Sultana 😱 — ____________ Elito – (@ElitoCorrales) December 29, 2017

no he leído ni una crítica a la violencia ejercida por Yolanda Sultana al haitiano, ni una !

si hubiese sido un hombre el que lo agrede, sería racista por lo bajo 🙂 — • (@GonzvLF92) December 29, 2017