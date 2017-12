Lagos y futuro de la Nueva Mayoría: “Creo que hay que tomarse un tiempo en estos debates”

“Las recuperaciones de confianza comienzan por hacer un análisis más profundo”, sentenció este jueves el ex Presidente Ricardo Lagos requerido respecto a cómo visualiza el destino de la Nueva Mayoría tras el fracaso presidencial que dejó el próximo gobierno en manos del jefe de Estado electo, Sebastián Piñera.

Si bien aclaró que el futuro y reestructuración de las colectividades que integran el pacto político programático que concluye el 11 de marzo de 2018, depende exclusivamente de sus dirigencias, el otrora gobernante (2000-2006) indicó que “cuando sea oportuno diré mi opinión” de lo que debieran hacer el PS, PPD, PR, PC, IC, MAS y la DC.

“Creo que hay que tomar un tiempo en estos debates, porque hay juegos de nombres y cosas. El tema es mucho más profundo, las recuperaciones de confianza comienzan por hacer un análisis más profundo”, recalcó Lagos.

Al respecto reflexionó “qué quiere decir una elección presidencial donde a la mitad de los ciudadanos no les interesa. Eso es lo que me preocupa, porque está claro quién ganó, pero el que perdió fue Chile porque no fue capaz de convocar a sus ciudadanos a que dijeran qué era mejor para el país y eso creo que es el tema más de fondo”.

Sobre la crítica del Partido Comunista a la visita que realizó a Piñera luego de su elección y que no tuvo esa actitud de más acompañamiento al abanderado del bloque oficialista, Alejandro Guillier, el ex Jefe de Estado reiteró que “un ex Presidente no puede negarse a concurrir si un Presidente le pide un consejo. Eso no quiere decir que aplauda o estén en contra de lo que va a hacer el Presidente”.

Insistió en que “mi obligación es darle mi opinión franca y sincera para colaborarle, y en ese sentido, creo que es un error, porque ustedes han visto que todos los ministros tuvieron que hacer lo mismo a pedido de la Presidenta, que es algo inusual. Me parece un paso positivo y que es una buena forma de hacer un traspaso de un presidente a otro”.

Sobre qué autocrítica se hace sobre no haber asumido un rol protagónico en la campaña para la segunda vuelta, Ricardo Lagos respondió que “la única autocrítica es que yo hago las cosas que se me piden y nadie me pidió una acción particular”.

El ex gobernante formuló estas declaraciones tras asistir a la ceremonia de reposición de los cuadros de los ex presidentes Ricardo Lagos y Salvador Allende, en la Galería de los Presidentes del Instituto Nacional. Ambos fueron destruidos durante las movilizaciones estudiantiles del año 2013.