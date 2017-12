Despidos en CHV: Caso Cerrado y “Chica del tiempo” no van más

Hace algunos días se dio a conocer que Carmen Gloria Arroyo y todo el equipo de “La Jueza” no renovaron contrato con Chilevisión, tras 11 años en el canal.

Sin embargo, no son las únicas víctimas del canal de Avenida Pedro Montt 2354. Este martes, se notificó que el programa conducido por la Doctora Ana María Polo, “Caso Cerrado”, dejará de ser emitido desde la próxima semana.

Según informó El Mercurio, la decisión se tomó por un tema económico y que el canal habría decido no comprar nuevos capítulos del programa que llegó hace tres años a Chilevisión.

La estación de Turner, además, decidió no renovar el contrato de Alejandra Quiroga, una de las “chicas del tiempo”.

A través de su cuenta de Instragram, la exrostro de Zona Latina compartió una fotografía con un mensaje, donde informaba de su despido.

En una entrevista con Las Ultimas Noticias, confirmó que ya había escuchado rumores sobre su despido. “Era un contrato anual que se vencía este 31 de diciembre. Había una posibilidad de que me lo renovaran, pero lamentablemente no fue así. Ayer (martes) me comunicaron que no seguiré en el canal, porque van a empezar a contratar a meteorólogos y sabes que le encuentro bastante sentido”, sostuvo Alejandra Quiroga.