“Negro” Piñera derribó el mito: “Sebastián no me mantiene”

Desde hace varios años que se hizo conocida la idea que Miguel “Negro” Piñera tenía una buena situación económica, pero no por tener un trabajo estable, sino que por recibir un importante aporte económico de parte de su hermano, el presidente electo Sebastián Piñera.

Sin embargo, lo que comenzó como una broma, ahora causa molestia en el “Negro”. Es así como en una conversación con el programa “Yo invito” de La Red, el rostro abordó el rumor y habló sobre su relación con su hermano, descartando que este lo mantenga económicamente.

“Toda mi vida he abierto bares y restoranes“, dijo Piñera, recordando que está en el rubro desde los años 80’s. “Sebastián no me mantiene, yo me he pagado todas mis cosas“, agregó.

Sobre esto, el más bohemio de los Piñera le dedicó un mensaje a Sebastián: “Hermanito, si me estás escuchando, el día que me falte platita, perrito, prepárate mijito lindo, porque en todas las campañas que te hecho, no te he cobrado ni uno”.

“Cuando mi madre murió dejó una cartita. Esa cartita me salvó la vida. Dijo, ‘cuando me muera quiero que abran esta cartita’, donde decía ‘Sebastián, tú te haces cargo de Miguel (…) le prendo velitas a la vieja todos los días”, dijo el “Negro”.