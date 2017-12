Maca Tondreau confesó dura experiencia en la TV: Fue acosada sexualmente por un productor

Uno de los temas de conversación que tuvo el matinal de TVN “Muy Buenos Días” fue el acoso sexual y porqué las mujeres no dan nombres de las personas que las han violentado.

En este contexto, la panelista Macarena Tondreau confesó que cuando tenía 27 años sufrió acoso por parte de un productor de televisión que tenía bastante poder en ese tiempo, pero que ya está fuera del medio.

Tondreau afirmó: “yo fui víctima de acoso en televisión. Nunca di el nombre y no lo voy a dar. Y también hay otras personas de televisión que estuvieron presentes o supieron y nadie hizo nada”.

“Estuve muchos años culpándome a mí de la situación, porque era más chica y no supe reaccionar y hoy en día porque siento que no vale la pena, honestamente. O porque no soy lo suficientemente valiente como para hacerlo”, respondió la panelista cuando fue consultada sobre por qué no denunció el acoso.

Además, la panelista detalló que el sujeto le ponía las manos en el hombro, la invitaba a comer e incluso la hacía escuchar conversaciones con mujeres que habían accedido a tener relaciones sexuales con él para ascender en el medio.

Respecto a revelar a la identidad del producto, Maca Tondreau sostuvo que no dará su nombre, porque no quiere volver a revivir esa situación.

En Chile se han dado a conocer denuncias sobre acoso de la televisión, sin embargo, en ninguno de los casos se ha revelado nombres.