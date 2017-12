El gran salto de Pamela Díaz en CHV

Varios años lleva “La Fiera” Pamela Díaz trabajando como panelista en diversos programas de Chilevisión y ahora dará un gran paso en su carrera televisiva.

“La Noche es Nuestra” es el nuevo programa veraniego que animará Pamela Díaz junto a Jean Phillipe Cretton y Felipe Vidal.

“Es un programa muy relajado, de verano. Será de conversación, sin ninguna censura. Los que vayan podrán hablar de todo lo que quieran. Podrán ir a conversar, a tomar y si quieren quedarse callados, también lo podrán hacer”, sostuvo la modelo en una entrevista al diario La tercera.

El trío que animará este nuevo programa ya ha trabajado en el matinal “La Mañana”, sin embargo, es primera vez que se enfrentan a un proyecto con estas características. “Aquí estoy con Felipe y Jean Phillipe y me llevo increíble con ambos. Lo mejor, es que los tres somos muy distintos”, comentó “La Fiera”.

El equipo liderado por Alexis Zamora, emulará estar en un departamento en “La Noche es Nuestra”. Pamela Díaz reveló que “la idea es una junta de amigos, vecinos y gente conocida, en un departamento, por eso no hay nada tan estructurado. Claro que la idea es que no seamos muchos, para que podamos conversar y nadie se vaya quejando de que no pudo decir nada”.