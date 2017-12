VIDEO | “Les pido perdón de todo corazón”: El último mensaje de Fujimori tras su indulto

El expresidente peruano Alberto Fujimori pidió “perdón” por los actos de su gobierno este martes desde la cama de la clínica donde está internado, dos días después de recibir un polémico indulto del presidente Pedro Pablo Kuczynski.

“Soy consciente que los resultados durante mi gobierno de una parte fueron bien recibidos, pero reconozco que he defraudado también a otros compatriotas. A ellos les pido perdón de todo corazón“, dijo Fujimori, de 79 años e internado por problemas circulatorios, en un video divulgado en su cuenta de Facebook.

El indulto a Fujimori (1990-2000), decretado en la víspera de Navidad, desató una nueva tormenta política contra Kuckynski, quien el jueves se libró de ser destituido por el Congreso por sus vínculos con la empresa brasileña Odebrecht al recibir apoyo de una parte del Fujimorismo.

Kuczynski justificó el lunes el indulto a Fujimori, que ha desatado protestas en las calles de Lima, alegando que lo otorgó para reconciliar al país antes que éste muera en prisión.

“Estoy convencido que quienes nos sentimos demócratas no debemos permitir que Alberto Fujimori muera en prisión, porque la justicia no es venganza“, dijo el mandatario en un mensaje a la nación la noche del lunes, tras una jornada de protestas contra la medida.

“La noticia del indulto humanitario que me ha otorgado el presidente me sorprendió en esta unidad de cuidados intensivos. Esto me ha producido un fuerte impacto en el que se mezclan sentimientos de extrema alegría y pesares“, expresó Fujimori en el video.

"Mi profunda gratitud por el paso complejo que ha tomado el presidente me compromete a apoyar decididamente su llamado a la reconciliación"Alberto Fujimori FujimoriPresidente del Peru 1990-2000 Posted by Alberto Fujimori Fujimori – Oficial on Tuesday, December 26, 2017

Fujimori conserva popularidad en Perú pese a los abusos cometidos durante su régimen, pues muchos valoran que haya logrado derrotar a las guerrillas de Sendero Luminoso y el MRTA y estabilizar la economía tras la crisis bajo el primer gobierno de Alan García (1985-1990).

El indulto provocó la protesta de familiares de 25 víctimas asesinadas por escuadrones de la muerte del ejército durante el régimen de Fujimori. Ese caso fue el que terminó llevando a la cárcel a Fujimori al ser condenado como autor mediato de los homicidios.

Se prevé que el indulto provocará cambios en el gabinete de Kuczynski, cuyo partido Peruanos por el Kambio, minoritario en el Congreso, se vio aún más debilitado por la renuncia de tres legisladores.

Los analistas estiman que también renunciarán algunos ministros y otros funcionarios de confianza del mandatario.