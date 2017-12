Fundador de Pink Floyd cumplió viejo deseo en Chile

David Gilmour, uno de los fundadores de la emblemática banda británica, Pink Floyd, está en territorio chileno desde la semana pasada, después de visitar las Torres del Paine, habría pasado la navidad en San Pedro de Atacama, cumpliendo el anhelado sueño de los fans de ver a -al menos un miembro de- del conjunto inglés en el Valle de la Luna.

La recepción de los fans de Gilmour fue instantánea. Lograron reunirse con el ex guitarrista de Pink Floyd en una sala privada del Aeropuerto de Santiago, donde le entregaron “David Gilmour: The dream is done”, disco compilatorio hecho por fans de conciertos y fotografías, que buscan un nuevo recital en el país. En la carátula del álbum se puede ver el mástil de una guitarra reemplazado por el mapa de Chile.

La reunión se llevó a cabo sin fotografías ni autógrafos, a pedido del músico. Esta sencillez concuerda con su salida del aeropuerto, la que realizó junto a su grupo familiar sin ningún tipo de escolta.

Famingos A post shared by Polly Samson (@pollysamson_official) on Dec 24, 2017 at 4:02pm PST

Gilmour abandonaría el país este jueves 28.