Carmen Gloria Arroyo no renovó contrato con CHV tras 11 años: “No entendemos nada”

Hace algunos días Carmen Gloria Arroyo había anunciado que su programa “La Jueza” saldría de las pantallas de Chilevisión y este martes se confirmó su salida junto a todo el equipo de “La Jueza” después de 11 años en el canal tras no renovar su contrato.

Carmen Gloria sostuvo en el programa “Intrusos” de La Red “no entender lo que está pasando. Nos vamos con un programa arriba, un programa ganador en el rating y comercialmente. No entendemos esta decisión, pero la aceptamos”.

La conductora de “La Jueza” tenía contrato hasta el 31 de diciembre y la señal no quiso su renovación. “Me preocupa muchísimo lo que va a pasar con mi equipo, es un equipo grande de casi 30 personas que se están quedando sin trabajo, más encima en esta fecha”, agregó.

Arroyo aseguró no entender la decisión de CHV, debido a que hace unas semanas estaban trabajando en un nuevo proyecto, el que finalmente no se llevará a cabo. Sin embargo, sostuvo que “esto no fue de un día para otro”.

Entre las razones detrás de la decisión estaría el alto costo que le significaba a Chilevisión el renovar la licencia de la franquicia.