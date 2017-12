Tome nota: Cinco rituales de Año Nuevo para iniciar un exitoso 2018

Si no tuviste un buen 2017, lo mejor es dejarlo atrás y no centrarse en lo que no quieres o no se puede durante esta festividad. De suma importancia es cuidar tus palabras. “Si dices cosas negativas también estarás atrayendo negativismo y fomentarás un clima emocional de baja vibración que, por cierto, puede dificultar la materialización de los sueños que quieres tener el próximo año”, explica Valeria Mandakovic, psicóloga y fundadora del Centro Alama.

Con una mentalidad en sintonía con tus deseos, podemos ayudar a que el amor, la salud y el dinero lleguen a nosotros más rápido y así iniciar el 2018 con la mejor actitud y listos para cumplir nuestras metas.

Para ayudarnos, Valeria Mandakovic, la psicóloga y fundadora del Centro Alama elaboró una lista de cinco consejos que todos debiéramos llevar a cabo el próximo 31 de diciembre:

Emociones Positivas

Para empezar bien el nuevo año, debes estar emocionalmente en paz y positivo. Por esta razón, en vez de estresarte con la cena de esa noche, tener todo perfecto para la ocasión, te recomendamos rodearte de buena compañía y de personas que te hagan reír y, con quienes, lo pases bien. Donde pases la noche de Año Nuevo da igual, puede ser cenando algo fácil de preparar, una fiesta, o bien, en una fogata, sentado mirando el mar.

“Lo importante es que cuides tus emociones, porque si son negativas, atraerás cosas negativas, lo que puede dificultar la materialización de tus sueños”, explica la especialista.

Cuida tus Palabras

Si no tuviste un buen 2017, aconsejo no centrarte en lo que no quieres o no se puede durante esta festividad. De suma importancia es cuidar tus palabras. “Si dices cosas negativas también estarás atrayendo negativismo y fomentarás un clima emocional de baja vibración que, por cierto, puede dificultar que se concreten los sueños que quieres el próximo año”, aclara Valeria Mandakovic.

Limpieza Energética

Otro punto importante es hacernos una limpieza energética, que no tiene por qué ser algo engorroso. No necesitas sal, quemar cosas o cualquier tipo de instrumento para hacerla. Ya vienes dotado para hacértela tú mismo.

Sólo basta con cerrar los ojos, imaginar que estás tú mismo frente a ti y que, a mano derecha, en alguna parte hay un túnel violeta que transmuta toda esa contaminación energética en algo bello. Con tu mano derecha haz movimientos circulares hacia la izquierda (al contrario de las manecillas del reloj) 3 ó 4 veces. Luego debes hacer un mudra (movimiento energético con la mano) dibujando, con la misma mano, una colita de chancho (2 vueltas hacia la derecha) e intencionar que envías esa contaminación energética al túnel violeta. Repite lo mismo cuantas veces lo sientas necesario.

Vaciado de Interferencias

El día de año nuevo, antes de pedir deseos para el 2018, es importante vaciar todo aquello que dificulta o, derechamente impide, que estos se concreten. Para eso, cierra los ojos, imagina que hay un túnel de color violeta que transmuta todo lo que dejes allí en algo maravilloso, y concéntrate en el deseo.

Pídele a la energía de Amor Universal que te muestre todo aquello que dificulta o impide que se materialice ese deseo. Todo lo que llegue, ya sea a nivel visual, auditivo, sensaciones corporales, emociones o pensamientos que irrumpen, lo entiendas o no, lo vas a ir dejando en el túnel violeta y observa (aunque no es obligatorio) en qué se transforma.

Escribir los Deseos

Finalmente, recomiendo escribir uno o dos deseos especiales que quieres que se concreten el 2018. Estos anhelos deben ser sólo con beneficio para ti, es decir, no puedes pedir algo para otra persona. Escribe el deseo con todo el detalle posible para que se materialice. Todos los días, incluso después de Año Nuevo, debes imaginar y disfrutar, por lo menos una vez al día, que ya tienes eso que pediste.

El Centro Alama enseña durante todo el año ésta y otras maneras más profundas para llevar a cabo limpieza energética.