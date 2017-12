Fuad Chahín: “Los dichos de Mariana Aylwin son síntoma de un problema mayor en la DC”

“Tenemos que tomar definiciones ideológicas y estratégicas lo antes posible, y para eso la Junta Nacional de enero tiene que ponerle cronograma al Congreso Ideológico y la renovación de la directiva del partido”, sentenció este viernes el diputado Fuad Chaín al exponer su diagnóstico respecto a la crisis interna que vive su partido, la Democracia Cristiana.

En contacto con La Nación, el parlamentario dijo que la situación que enfrenta la colectividad va más allá de polémica en torno al pacto político programático que incorporó al Partido Comunista (PC), hecho que en su opinión es accesorio al tema real que está viviendo el partido y que se agudizó cuando “quienes dentro de nuestra coalición creyeron que el adversario era la DC y que había que aislarla, debilitarla y, de alguna manera, pasarle la aplanadora”.

“El problema ha sido nuestro por la poca definición de las propuestas en cada uno de los temas donde apareen dos o tres voces totalmente contradictorias hablando por el partido, y no hay posición institucional que sea respetada por los militantes, por los liderazgos partidarios”, sostuvo.

LO DE MARIANA ES UN SÍNTOMA

Dicho análisis es el que lleva al legislador a comprender las palabras de la ex ministra Mariana Aylwin, quien señaló sentirse mucho más cerca de Chile Vamos que de la Nueva Mayoría, lo que sumado a que anuló su voto en la elección presidencial le ha valido denuncias ante la DC, cuyo Tribunal Supremo evaluará si ameritan las acusaciones para una eventual expulsión, aunque ella ha aclarado que es demócrata cristiana y quiere continuar siéndolo.

“Los dichos de Mariana Aylwin son un síntoma de un problema mayor institucional y la confusión ideológica que ha tenido nuestro partido en el último tiempo”, enfatizó Chahín, acotando que “cuando definamos qué es lo que tenemos que hacer como partido y tener una estrategia y una institucionalidad preparadas para eso, creo que entonces vamos a poder tomar definiciones”.

Concluido ese proceso, que el diputado espera que comience en la Junta Nacional del 27 y 28 de enero de 2018 cuando éste fije las prioridades en relación al Congreso Ideológico y la renovación de la directiva del partido, la DC estará lista para ver qué alianza va a integrar pero con visión de futuro. “Si la DC no define qué es lo que tiene que hacer y cuál es su sentido no va a sobrevivir ni sola ni acompañada”.

MOVIMIENTOS TÁCTICOS

Desde fuera el decano de la Facultad de Ciencias Políticas y Administración Pública de la Universidad Central, Marco Moreno, entregó su visión respecto a la polémica que tiene crispada a la Democracia Cristiana por las declaraciones de Aylwin que lidera el movimiento Progresismo con Progreso (PCP).

“Todos estos son movimientos tácticos de cara a esa decisión de lo que harán, para decirlo en buen chileno, cómo llevas más agua a tu molino que, técnicamente, es cómo tener una correlación de fuerzas a favor de la posición de las dos corrientes que van a estar en disputa en el mes de enero”.

El experto subrayó que en el caso de la falange hay que leer las tensiones que se están dando con vistas a la próxima Junta Nacional del partido que va a definir su estrategia de alianzas en el mes de enero y por lo tanto lo que hacen los actores internos de la DC es moverse para crear un clima de opinión favorable a sus posiciones.

“Mariana Aylwin lo que está buscando es mejorar su correlación de fuerzas para alinear a un sector de la DC y lograr que se mantenga detrás de la tesis del partido bisagra que algunos han planteado, y para eso tiene que hacer todos estos movimientos, crear un clima de opinión favorable a esa posición de ser un partido bisagra, de un partido puente entre el Gobierno y la oposición”, considerando que el efecto Jaime Ravinet no tuvo resultados positivos cuando aceptó ser ministro de Piñera.

Añade que como contrapartida, va a tener y estamos observando la crítica de los sectores que prefieren ver a la DC y a sus propuestas como un partido que siga estando entro de una coalición de centroizquierda como es el caso de Yasna Provoste, Gabriel Silber, Aldo Cornejo, que integran la disidencia dentro del partido.

COSTOS

Sobre las consecuencias que tendría para la hija del ex Presidente Patricio Aylwin migrar o ser expulsada de la DC, Moreno señaló que “no tendría costo para porque (los miembros del grupo que lidera) no son militantes en el sentido estricto, estamos hablando de una tecnocracia que siempre fue muy marginal, no tienen vida partidaria, no están preocupados de ganar elecciones internas, salvo porque a quienes se van de la DC han desparecido como el MAPU (60), la Izquierda Cristiana (70), y el PRI en los 90”.

“A la gente que se ha ido de la DC le ha sido muy difícil construir un partido viable con representación porque han desaparecido y la DC sigue estando, ya tiene 60 años y puede tener la misma muerte del Partido Radical que ha sido súper lenta”.