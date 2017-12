Intendente de Los Lagos: “Yo no digo que Santa Lucía ha muerto”

El intendente de la región de Los Lagos, Leonardo de la Prida, reconoció que la forma en que se anunció la relocalización de la Villa Santa Lucía en Chaitén, “no fue la mejor”.

“Lo que está claro es que tenemos que relocalizar a las personas hoy día. No solamente a los que perdieron la casa, sino que también toda la gente de la villa, porque se ha determinado que es una zona de riesgo”, señaló la autoridad en relación a las condiciones en que quedó el poblado tras el aluvión del 17 de diciembre.

Subrayó que se deben esperar los estudios del Servicio Nacional de Geología y Minería (Sernageomin) para determinar si el traslado es definitivo o transitorio.

En dicho contexto de la Prida precisó en este momento “el mensaje es claro, señores, señoras, si viven en Santa Lucia deben irse a otra parte. No pueden estar esperando 2 kilómetros en un albergue para ver qué hacer”.

“Yo no tengo claridad que más adelante vaya a haber gente instalada en ese lugar. Yo no digo que Santa Lucía ha muerto, para nada. No lo digo porque (…) yo he estado en Chaitén norte y Chaitén sur y sé que las personas van a seguir ahí porque han determinado vivir ahí”, dijo.

Tras realizar un nuevo balance de la situación, el jefe regional informó que la cifra de 15 muertos y 7 desaparecidos continúa y que las labores de rescate se realizaron durante la mañana a partir de las 08:00 horas hasta el mediodía tras evaluar la situación climatológica.